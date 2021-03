Google Maps si aggiorna ancora: non è mai stato così completo

Nuove funzionalità in arrivo su Google Maps, che si aggiorna e diventa ancor più completo. Tutti i dettagli

Tra i sistemi di navigazione più evoluti ed utilizzati, è impossibile non menzionare Google Maps. Nel corso degli anni, l’applicazione prodotta dall’azienda di Mountain View ha saputo aggiungere tantissime funzionalità rivelatesi poi fondamentali: dalle indicazioni stradali a quelle sul traffico, passando per le informazioni su posti specifici e lo street view: ce n’è per tutti i gusti!

Come annunciato da Big G, a breve verranno introdotti una serie di strumenti interattivi aggiuntivi, che consentiranno agli utenti stessi di contribuire in maniera diretta al miglioramento dell’intero servizio. Ecco tutti i dettagli a riguardo sul funzionamento dell’update e su ciò che effettivamente cambierà sin da subito.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Netflix, brutta notizia per gli utenti: addio ad un’importante funzione

Google Maps, cosa cambia con l’aggiornamento

Grazie ad un nuovo update, Google Maps diventa ancor più completo. E lo fa grazie agli utenti stessi, che avranno a disposizione una serie di strumenti aggiuntivi per contribuire in maniera diretta al completamento della mappa. Nello specifico, con un comunicato stampa Big G ha presentato l’aggiunta di un nuovo editor. Grazie a quest’ultimo, si potrà segnalare con precisione le strade mancanti, tramite il tracciamento di linee che poi verranno verificate da alcuni algoritmi avanzati.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> WhatsApp, nuova funzione ‘rubata’ ad Instagram: saranno in chat

Si potrà persino rinominare strade, cambiarne la direzione, modificarle e eliminarle se errate. Dopo aver inviato la segnalazione, ci penserà Google ad approvare le modifiche e renderle effettive per tutti. Ancora non in fase di rollout globale, l’update arriverà in ben 80 paesi diversi già a partire dai prossimi mesi.