Festival di Sanremo 2021, la classifica dei più venduti: c’è una sorpresa

Festival di Sanremo 2021, la classifica dei singoli più venduti ad una settimana dalla fine. In testa non ci sono i premiati all’Ariston



Come è andato a finire il Festival di Sanremo 2021, con la vittoria dei Maneskin, ormai lo sappiamo bene. Ma a distanza di quasi una settimana dall’incoronazione del gruppo romano, è arrivata la prima classifica che mette insieme gli ascolti nelle radio e i download sulle principali piattaforme.

Qual è la canzone più venduta e ascoltata di Sanremo? Una che non è finita sul podio finale, anche se è stata apprezzatissima. Parliamo di ‘Musica leggerissima’, della coppia Colapesce & Dimartino. In questi giorni è decisamente il brano più trasmesso dalle radio italiane, al numero uno della classifica EarOne Airplay Radio. Ma è anche in testa alla Top50 Italia di Spotify, alla classifica dei brani più ascoltati su Amazon Music e alla Top100 di Apple Music.

Come spesso succede quindi, la classifica di Sanremo non rispecchia necessariamente quella del pubblico. Ma stanno andando fortissimo anche ‘Chiamami per nome’ che ha rimesso insieme Fedez e Francesca Michielin, che è seconda su Spotify. Sul gradino piùà basso del podio virtuale invece ‘Zitti e buoni’ dei Maneskin, canzone che è anche al al secondo posto su iTunes.

Classifica Fimi, sui gradini del podio ci sono tre brani amatissimi dal pubblico

Sempre oggi è stata pubblicata la nuova classifica Fimi che certifica le vendite di dischi nell’ultima settimana. A primo posto dei singoli in questo caso Francesca Michielin e Fedez, seguiti dai Maneskin e la terzo posto da Colapesce & Dimartino. Bene anche Madame al quarto posto.

Appena sotto troviamo Irama con ‘La genesi del tuo colore’ che entra subito al quinto posto. A seguire i Coma_Cose con ‘Fiamme negli occhi’ e Annalisa, seguiti da Willie Peyote con ‘Mai dire mai (La locura)’, Fasma con ‘Parlami’ ed Ermal Meta (che al Festival aveva chiuso terzo) che chiude la top ten con ‘Un milione di cose da dirti’.

Alla posizione 12 Noemi con ‘Glicine’ mentre la canzone de La rappresentante di Lista entra alla 13 seguita subito da ‘Ora’ di Aiello, Lo Stato Sociale con ‘Combat Pop’ e ‘Potevi fare di più’ di Arisa. Nei primi venti anche ‘Cuore amaro’ dell’ex vincitrice di Amici Gaia e ‘Santa Marinella’ di Fulminacci. Il vincitore di ‘Sanremo Giovani, Gaudiano con ‘Polvere da sparo’ è alla posizione 33.