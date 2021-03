Fabrizio Corona, annuncio terribile dall’ospedale: le ultime 

Fabrizio Corona, nuova terribile notizia dopo quanto accaduto nelle ore precedenti. Arriva un annuncio direttamente dall’ospedale.



Fabrizio Corona choc: nuovo gesto estremo dell’ex paparazzo. Lo si apprende da un comunicato ufficiale diramato attraverso il profilo Instagram del 46enne catanese: “L’avvocato Cristina Morrone è appena andata all’ospedale Niguarda di Milano, nel reparto di psichiatria 2. Ci ha riferito che Fabrizio sta facendo lo sciopero della fame e della sete, e che lo continuerà fino a quando non gli verrà data la possibilità di parlare con la Dott.ssa Giovanna di Rosa, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano”, si legge.

Fabrizio Corona, inizia lo sciopero della fame

Ieri, una volta appresa la notizia del ritorno in carcere, la celebrità si è tagliato i polsi immortalandosi e riprendendosi in una pozza di sangue con delle immagini choc. “Sacrificherò la mia vita per togliervi da quelle sedie: vergogna! Chiedo, se no veramente mi tolgo la vita, che venga il presidente del Tribunale di sorveglianza”, ha riferito in una dei tanti video diffusi in rete durante l’impeto di rabbia per la notizia.

La decisione è giunta dal Tribunale di Sorveglianza di Milano, il quale ha a sorpresa revocato il differimento della detenzione domiciliare. Ora sarà sotto osservazione per qualche giorno braccato da alcuni agenti della polizia penitenziaria piantonati in clinica. Una volta che sarà giunto il via libera dei medici, verrà direttamente trasferito in carcere. “Sono allibito per un provvedimento profondamente ingiusto e sbagliato, il quale va a colpire un uomo non pericoloso e che stava seguendo un percorso di cura. E’ un giorno triste per la giustizia italiana”, ha riferito l’avvocato.