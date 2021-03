Elisabetta Gregoraci, affermazioni inesatte in tv: arriva la sua replica

Le ultime affermazioni fatte sul suo conto non piacciono alla bellissima Elisabetta Gregoraci la quale ha subito deciso di replicare

Dopo le ultime parole espresse dall’ex velino, Pierpaolo Petrelli, la bellissima Elisabetta Gregoraci non ci sta ed esplode sulle sue pagine social come riporta anche “Gossip e TV”. L’ex gieffino ospite nel talk show Casa Chi ha raccontato che tra lui e la Canalis non c’è mai stata una vera storia nell’ultima edizione del GF Vip dove si sono conosciuti.

Petrelli ha rincarato la dose facendo notare che la stessa Elisabetta Gregoraci ha sempre parlato di amicizia e nient’altro. Il 30enne originario di Maratea ha detto che la sua, nella casa più spiata dagli italiani, è stata solo infatuazione ma non è mai stato innamorato della bellissima calabrese.

Parole che non hanno trovato riscontro negli atteggiamenti che l’ex gieffino ha invece assunto davanti alle telecamere del Grande Fratello dove ha più volte versato lacrime anche dopo l’eliminazione dal gioco della Gregoraci. Ma anche su questo aspetto Pierpaolo ha detto la sua confermando i suoi pianti che però non erano assolutamente per amore.

La Gregoraci non ci sta alle affermazioni di Pierpaolo e si sfoga sui social

La bellissima conduttrice calabrese è subito esplosa dopo le dichiarazioni del suo compagno di gioco Pierpaolo Petrelli il quale ha rinnegato la cotta che si era preso nei suoi riguardi. A farla arrabbiare più di tutte è stata però un’altra dichiarazione dell’ex velino.

Quest’ultimo ha infatti raccontato che la Gregoraci ha sempre messo dei paletti nella loro conoscenza in quanto avesse già una persona che l’attendeva fuori dalla casa. Un’affermazione che non è piaciuta affatto all’ex gieffina la quale, come riportato anche da “Gossip e Tv” ha così risposto: “Io penserei alla loro di vita, ognuno la sua. Se fosse stato vero non avrei avuto nessun motivo nel dirlo. Che pagliacciata”.

Elisabetta Gregoraci ha dunque smentito le parole di Pierpaolo Petrelli affermando che qualora fosse stato vero non avrebbe avuto alcun problema a dirlo. Staremo a vedere quali saranno le prossime reazioni.