Domenica In, a rischio la puntata del 14 marzo: il motivo

La puntata di Domenica In del 14 marzo, condotta da Mara Venier, è a rischio per la messa in onda: il motivo

Come ogni settimana, il 14 marzo dovrebbe tornare Domenica In subito dopo l’edizione del Tg1 delle 13:30. Dopo la tappa sanremese si torna dunque alla normalità con il programma domenicale che genera sempre tanti ascolti: si toccano spesso punte oltre i 6 milioni di telespettatori.

Purtroppo, secondo quanto riferito da TvBlog.it, la messa in onda di dopodomani sarebbe seriamente a rischio. Il gruppo di lavoro del programma ha avuto contatti con Pino Strabioli, risultato positivo al Covid-19 in questi giorni, e quindi sarebbero tutti finiti in quarantena. Il critico non ha partecipato a Domenica In, avendo saputo della positività di Marzullo, con cui era venuto a contatto precedentemente, ma avrebbe incontrato comunque alcune persone legate al programma.

Domenica In, per la messa in onda si attendono i tamponi di domani

Ora il team al completo è in quarantena e sottoposto ad una serie di tamponi che sono risultati tutti negativi, anche Mara Venier. Il protocollo dell’azienda richiede un nuovo tampone per tutto il gruppo di lavoro di Domenica In per domani, al termine di cui si deciderà se andare in onda il 14 o meno.

In questa situazione, l’unico ad essere risultato positivo è l’attore ed imitatore Vincenzo De Lucia che con Pino Strabioli aveva attraversato un lungo viaggio in auto. Noi ci auguriamo vada tutto per il meglio.