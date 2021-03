Covid Usa, Biden annuncia: “Tutti gli adulti vaccinati entro 1 maggio”

Tutti gli adulti americani vaccinati contro al Covid entro l’1 maggio, lo annuncia il presidente Usa, Joe Biden, pronto a sconfiggere il virus.

Torna a parlare alla nazione Joe Biden che parla ai cittadini degli Usa e assicura che tutti gli adulti potranno vaccinarsi contro il Covid entro il 1 maggio. Un annuncio arrivato prima su Twitter e poi durante l’ultima conferenza stampa. Biden fa il punto della situazione ad un anno esatto dall’esplosione pandemica in America. Proprio riguardante la campagna vaccinale, il presidente americano si è detto pronto a cancellare tutte le categorie legate all’età e alle categorie.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Astrazeneca, Pregliasco a iNews24: “Stop precauzionale per verificare nesso tra trombosi e vaccino”

All adult Americans will be eligible to get the vaccine no later than May 1.

— President Biden (@POTUS) March 12, 2021