La contessa De Blanck ha avuto un incidente in diretta TV. Le sue condizioni.

Patrizia De Blanck, reduce dalla partecipazione al GF Vip, il programma televisivo condotto da Alfonso Signorini terminato lunedì 1 marzo, ha partecipato a un altro game show: quello condotto da Paolo Bonolis.

L’ex gieffina ha partecipato ad Avanti un Altro e il fuori programma è stato inatteso e segnato da un incidente. La contessa Patrizia De Blanck si è resa protagonista di una gag trash, che ha tenuto banco per tutta la puntata e che sarà trasmessa nelle prossime settimane.

Contessa De Blanck, incidente in diretta TV: le sue condizioni

A rivelare l’indiscrezione relativa all’incidente è stato Gabriele Parpiglia, che su Giornalettismo ha svelato quanto accaduto nelle scorse ore durante le nuove registrazioni nello studio di Avanti un Altro. Secondo il giornalista, la contessa è stata invitata in trasmissione insieme ad altri protagonisti dell’ultimo GF Vip, ma una volta entrata in studio avrebbe perso accidentalmente un dente.

La registrazione di questa puntata di Avanti un Altro andrà in onda in prima serata domenica 28 marzo. Sarà il primo appuntamento in prime time per il game show di Bonolis e Laurenti che prenderà il posto di Live Non è la d’Urso.