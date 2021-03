Il Milan è pronto a selezionare i suoi uomini migliori e adesso uno degli “intoccabili” è finito sul mercato. Ancelotti lo vuole all’Everton.

Il Milan sembra aver ripreso la retta via che fino a qualche gara fa era smarrita. I rossoneri all’Old Trafford hanno tenuto a bada il Manchester United riuscendo a strappare un pareggio che si rivela essenziale per sperare di passare ai quarti di finale di Europa League.

L’assenza di Ibrahimovic in attacco pesa come un macigno e Rafael Leao è ancora troppo acerbo per poter raccogliere il testimone. Ma il portoghese non è l’unico giocatore a essere accusato in casa Milan.

Calciomercato Milan, Maldini lo scarta: Ancelotti lo vuole all’Everton

Nelle ultime uscite del Milan, il capitano ha messo in mostra delle prestazioni scadenti. Paolo Maldini non ha accettato questo calo di Alessio Romagnoli a tal punto da aver maturato l’idea di inserirlo nella lista cedibili.

Romagnoli è arrivato al Milan dalla Roma e in caso di cessione il club meneghino riconoscerà ai giallorossi un importo pari al 30% del valore eccedente i 25 milioni di euro. Per i rossoneri non sarebbe un buon affare cederlo a buon mercato.

Sulle tracce del difensore potrebbe esserci Carlo Ancelotti che vuole rinforzare la rosa del suo Everton, sempre più competitivo in Premier League. Il futuro di Romagnoli dunque, sembra essere sempre più lontano da Milano e dall’Italia.