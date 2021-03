Calciomercato Milan, doppio pericolo per l’estate: cessioni dolorose

Calciomercato Milan | Doppio pericolo per la prossima estate: i rossoneri rischiano di perdere due pezzi pregiati

Il Milan, nonostante le assenze, contro il Manchester United ha dato una gran prova di forza pareggiando 1-1 all’Old Trafford. Vista l’ottima stagione che i rossoneri stanno conducendo, molti top club avrebbero messo gli occhi sui pezzi pregiati. In primis, secondo quanto riferito dal Daily Express, il Paris Saint-Germain avrebbe messo nel mirino Gianluigi Donnarumma e sarebbe pronto ad offrirgli un succoso contratto. Qualora i rossoneri non dovessero convincerlo a restare, il portiere andrà via a zero a fine stagione.

Un altro pericolo è rappresentato da Kessié che, pur avendo il contratto in scadenza nel 2022, va prontamente blindato. La sua crescita in quest’anno è esponenziale, tanto da accendere su di lui i riflettori di Real Madrid e Chelsea.

LEGGI ANCHE—> Europa League, Manchester United-Milan 1-1: voti, highlights e tabellino

Calciomercato Milan, sfuma Brobbey: la lista di attaccanti si riduce

Il Milan è impegnato nella ricerca all’erede di Zlatan Ibrahimovic, ma vede la lista di obiettivi possibili, purtroppo, ridursi. Infatti, il giovane talento dell’Ajax, Brian Brobbey, ha firmato un contratto con il Lipsia. Il classe 2002 era in scadenza di contratto.

LEGGI ANCHE—> MotoGP, il governo del Qatar offre vaccino Pfizer a tutti: la decisione

Ora, tra i principali indiziati, ci sono Malen del PSV e e Myron Boadu dell’AZ Alkmaar. In Italia piace, invece, Belotti che vanta già una certa esperienza in Serie A e che è considerato ormai maturo per un palcoscenico importante. Il Torino è pronto a privarsene per circa 35 milioni di euro.

Il sogno resta Erling Haaland che, però, al momento resta davvero impraticabile per due motivi. Il primo è il costo di partenza di 75 milioni, mentre il secondo sono la marea di top club pronti a scannarsi per accaparrarselo.