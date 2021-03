Calciomercato Juventus, Ronaldo verso l’addio: “Non posso dire altro”

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo potrebbe dire addio a fine stagione. Le parole del suo ex allenatore: “Non posso dire altro”

Dopo la cocente eliminazione agli ottavi di Champions League contro il Porto, il futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus è sempre più in bilico. Il fuoriclasse di Madeira è arrivato 3 anni fa con un unico grande obiettivo: vincere la coppa dalle grandi orecchie, dopo le 2 finali perse dai bianconeri. Ad oggi, il bilancio è altamente negativo: due eliminazioni agli ottavi di finale e una ai quarti.

Le voci su un suo futuro lontano da Torino stanno continuando a rincorrersi, e anzi sono sempre più insistenti. C’è chi lo rivuole al Manchester United, chi sogna il tridente con Mbappé e Neymar al PSG e chi non esclude un clamoroso ritorno al Real Madrid. Proprio a tal proposito, è intervenuto in conferenza stampa uno dei suoi ex allenatori.

Calciomercato Juventus, Zidane: “Cristiano Ronaldo? Leggenda, non dico altro”

La prossima sessione di calciomercato potrebbe segnare l’addio definitivo di Cristiano Ronaldo dalla Juventus. Il fenomeno di Madeira non ha conseguito gli obiettivi prefissati, e starebbe pensando di cambiare aria per concludere la sua carriera al meglio. Intervenuto poco fa nella conferenza stampa di vigilia della sfida con l’Elche, il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha parlato proprio del suo ex numero 7. “Cristiano qui è una leggenda, sapete cos’ha fatto qui e che tipo di affetto i tifosi provano per lui. Un suo ritorno? È un giocatore della Juventus, al momento non posso dire altro” le sue parole.

Semplici dichiarazioni di circostanza o indizio del fatto che potrebbe esserci qualcosa sotto? Al momento difficile dirlo, ma è chiaro che già nelle prossime settimane potrebbe esserci un’interessante evoluzione in questo senso.