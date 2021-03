Calciomercato Juventus, centrocampo Made in Italy: l’affare

Calciomercato Juventus. La società pesca direttamente dalla Nazionale italiana per il futuro del centrocampo bianconero

Secondo la Gazzetta dello Sport, Manuel Locatelli risponde perfettamente al profilo del centrocampista che la Juventus può permettersi e che piace immensamente a Pirlo. Fabio Paratici – con il suo braccio destro Federico Cherubini – si sta rimboccando le maniche con la Primavera alle porte ed il mercato estivo che sembra man mano avvicinarsi rapidamente.

Classe ’98, titolare inamovibile del Sassuolo di De Zerbi 23 partite giocate, 2 gol e 2 assist. Un giovane talento del genere non poteva non essere nato nelle giovanili dell’Atalanta da cui è stato acquistato dal Milan e successivamente dalla sua attuale squadra. Numeri grandi per una squadra di media classifica, se trasportato alla Juventus, Locatelli potrebbe avere la sua occasione per un exploit.

Calciomercato Juventus, perché Locatelli è il profilo perfetto

La Juventus deve far fronte ad una grave perdita sul bilancio della società che deve essere rimarginata quanto prima, pertanto non sarà possibile alcun colpo di testa alla Cristiano Ronaldo e De Ligt. Ricomincia, dunque, un’operazione di scouting da parte dei bianconeri che dovranno scovare talenti al miglior prezzo e che non richiedano un ingaggio troppo elevato. Manuel Locatelli è pronto per il grande passo: dopo il Sassuolo, andare alla Juventus potrebbe essere l’occasione per portare in auge una giovane stella della Nazionale italiana.

Utile alla manovra, intelligenza tecnica, forma atletica sono solo alcune delle qualità del 23enne lombardo che potrebbe vestire la divisa bianconera a partire dalla prossima stagione. Un altro punto a favore è sicuramente l’ottimo rapporto tra i presidenti Andrea Agnelli e Carlo Rossi, soliti a fare affari.