Calciomercato Inter, follie dall’Inghilterra per un nerazzurro: le cifre

Calciomercato Inter. Primi in Serie A, le sirene della Premier League spiegano forte sul talento intoccabile del gruppo

L’Inter ha un valore aggiunto rispetto alle sue dirette concorrenti: Achraf Hakimi. Non soltanto il privilegio di avere due attaccanti di peso come Lautaro e Lukaku, ma sul terreno di gioco c’è anche il tuttofare marocchino. I nerazzurri sono attualmente posizionati primi in Serie A e le prestazioni della squadra stanno stupendo: questo non passa inosservato all’estero.

L’Inter ha strappato via al Real Madrid un vero e proprio giovane fuoriclasse e dovrà tenerlo a denti stretti perché le sirene estere suonano già. 40 milioni più altri 5 in caso di vittoria di un titolo al Real Madrid, 5 milioni di ingaggio e la società ha un vero e proprio tesoro tra le braccia: i pirati inglesi sono pronti ad accaparrarselo.

Calciomercato Inter, le cifre blu offerte per Hakimi

Dall’Inghilterra hanno adocchiato il pupillo di Antonio Conte e vogliono portarlo nelle loro squadre. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, l’Arsenal ed il Chelsea si battono a suon di denaro per accaparrarsi il talento marocchino. Attualmente, la cifra proposta si aggira intorno ai 50 milioni per l’Inter oltre ad un ingaggio sicuramente maggiorato. Tuttavia, la società nerazzurra non è disposta a cedere alle avance degli altri club e vorrebbe tenere Hakimi ancora a lungo, nonostante le ingenti somme offerte.

Stando a quanto riportato, dunque, l’intenzione dei Suning è quella di rispedire ogni offerta al mittente e rispettare ogni patto con il Real Madrid per tenersi ben stretto il talento classe ’98 che ha stupito e convinto, in maniera positiva, tutto l’ambiente nerazzurro.