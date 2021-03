Amici 20, caos in studio: “Supponente, saccente e arrogante” – VIDEO

Pian piano che si avvicina il serale, tanto più si alza la tensione ad Amici 20. I cantati vengono chiamati in studio e si scatena il caos

È la settimana della vigilia dal serale di Amici 20, nonché gli ultimi sette giorni che i ragazzi hanno per convincere i professori di meritare di proseguire il loro percorso all’interno del talent show. Ci sono due docenti molto pretenziosi e duri nei modi che stanno dando del filo da torcere, da giorni, ai propri allievi: Rudy Zerbi per il canto e la maestra Celentano per il ballo.

Sono giorni che i ragazzi vanno e vengono dallo studio di Mediaset perché continuamente chiamati dai suddetti professori e sottoposti a prove. Dopo Raffaele, Zerbi ha chiamato al centro dell’attenzione Ibla che è entrata proprio grazie ad una sfida proposta da lui.

Amici 20, Zerbi contro Ibla: “Saccente, supponente e arrogante”

Al centro della discussione tra Ibla e Rudy Zerbi c’è un testo scritto dall’allieva di Amici di Maria De Filippi che fa storcere il naso al suo professore da quando è stato cantato in studio. “No te gusta” è il brano in questione che – a giudizio di Zerbi – è soltanto funzionale ai balli estivi e privo di senso.

Se da un lato Rudy Zerbi ha ragione, anche per Ibla, l’autrice sostiene che il senso che vuole dare alla canzone è ben diverso: libertà di espressione e fregarsene del resto. Per provare ciò che dice, il professore la mette alla prova interrogandola sul suo stesso brano su cui Ibla sembra essere carente. È per questo che il professore di Amici 20 ha detto ad Ibla di essere arrogante, supponente e saccente e di non accettare i consigli altrui adagiandosi sugli allori per il solo fatto di essere entrata nel talent show.