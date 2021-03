America’s Cup, Luna Rossa stupisce: altro pareggio con New Zealand

Nella seconda giornata di America’s Cup, Luna Rossa vince Gara 3 contro New Zealand, ma perde Gara 4: regna l’equilibrio e punteggio sul 2-2.

L’imbarcazione italiana Luna Rossa continua a stupire durante la seconda giornata di America’s Cup. Infatti gli italiani riescono a conquistare Gara 3, ma purtroppo si fanno raggiungere dai neozelandesi durante Gara 4. Nella baia di Auckland adesso il risultato è di 2-2. Durante la vittoriosa Gara 3, Luna Rossa è riuscita ad ottenereun vantaggio di 37 secondi, sfruttando al meglio vento debole. Con la vittoria, l’imbarcazione ha segnato un pezzo di storia della “vela” italiana. Infatti mai un’imbarcazione tricolore aveva vinto due gare di America’s Cup.

Luna Rossa, però, si è fatta recuperare in Gara 4. Infatti nella seconda gara di giornata, i neozelandesi dominano la gara. L’imbarcazione neozelandese è risucita a sfruttare tutti gli errori fatti dagli italiani, chiudendo la seconda gara di giornata, con oltre un minuto di vantaggio. Una gara perfetta per i neozelandesi, che ristabilisce l’equilibrio. Mentre adesso gli italiani sono chiamati ad una nuova impresa nelle prossime gare.

