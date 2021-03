Sul trono di Uomini e Donne potrebbe arrivare un ex concorrente del GF Vip. Di chi si tratta.

Il Grande Fratello Vip è finito. Tommaso Zorzi potrebbe continuare il suo percorso di crescita in Mediaset e lo stesso potrebbe essere anche per un altra finalista. Si tratta di Dayane Mello, la modella brasiliana che si è classificata quarta nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Di recente Dayane ha rilasciato alcune dichiarazioni a Verissimo sulla sua esperienza e sul periodo difficile che ha vissuto. “Sono convinta della scelta fatta di restare nella casa dopo aver appreso della morte di mio fratello. Il dolore è ancora molto grande, ma mi sento grata nei confronti della vita. Il mio amore nei confronti di Lucas era incondizionato. Era il cucciolo di casa”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Emma Marrone, notizia sensazionale: nuova avventura per la cantante

Uomini e Donne, bomba pazzesca: ex concorrente GF Vip sul trono

Dopo la riflessione su suo fratello, Dayane Mello ha parlato anche dell’amore a Silvia Toffanin, alla quale ha confidato: “Rosalinda era il mio pilastro, la mia forza. Ci siamo scelte e confidate tutto. Io non sono lesbica, però ho fatto le mie esperienze. Amare un uomo o una donna non cambia nulla per me”.

Dayane era molto attratta da Rosalinda e lei stessa ha affermato: “Nei primi due mesi io per lei ho provato dei sentimenti molto forti, una cosa molto bella, che non ho voluto però esprimere in una maniera più espansiva perché avevo tanta paura e poi c’era mia figlia che mi guardava da casa. Ma non si trattava di amore”.

Dayane Mello dunque è in cerca della sua dolce metà e in tal senso, una rivelazione di Maurizio Costanzo ha destato molto stupore. “Come tronista a Uomini e Donne, Dayane Mello saprebbe mettersi in gioco dal punto di vista sentimentale”.