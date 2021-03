Tegola Juventus, Pirlo perde un big: salta il Cagliari

È emergenza totale in casa Juventus. L’ultimo infortunio mette in difficoltà Andrea Pirlo in vista della prossima sfida di campionato contro il Cagliari.

Alla disfatta in Champions League si aggiunge l’emergenza infortuni culminata con l’ultimo stop che rende ancora più difficile la situazione per la retroguardia bianconera che non riesce a trovare una continuità nelle prestazioni.

L’ultimo infortunato in casa Juve, oltre a Paulo Dybala e Rodrigo Bentancur è Merih Demiral. Il difensore turco salterà la gara contro il Cagliari al Sardegna Arena dopo che gli esami effettuati dopo il problema rimediato contro il Porto in Champions League hanno evidenziato una “lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia destra”.

La Juventus stima per il giocatore 20 giorni di recupero, e quindi il turco potrebbe rientrare dopo la sosta per il derby contro il Torino in programma il 3 aprile.

Tegola Juventus, Pirlo perde Demiral: salta il Cagliari

Domenica contro il Cagliari, al Sardegna Arena, Andrea Pirlo dovrà valutare con chi sostituire l’infortunato Merih Demiral. De Ligt c’è così come Danilo che rientrerà dalla squalifica europea. Per il terzo posto ci sarà il ballottaggio tra Bonucci e Chiellini con favorito quest’ultimo.

Il resto del gruppo dopo l’uscita dalla Champions League e dopo un giorno di riposo, è tornato a lavorare al Training Centerin vista della trasferta di Cagliari: nella tarda mattinata il gruppo si è ritrovato per una sessione focalizzata su esercitazioni in campo e possessi palla.