Stefano De Martino, in arrivo svolta inaspettata: la sua decisione!

E’ in arrivo una svolta davvero inaspettata da parte di Stefano De Martino: la sua decisione ha spiazzata molti fan

Il serale di Amici 20 è vicinissimo. La messa in onda avverrà ogni sabato in prima serata, a partire dal 20 marzo. La stagione di quest’anno prevede vi siano nove puntate e quindi una copertura del sabato sera fino a metà maggio.

Nei prossimi giorni verrà ufficializzato il regolamento di gara che molto spesso subisce variazioni. Secondo alcuni rumors, potrebbe tornare la divisione in due squadre e con due direttore artistici. L’altra ipotesi è che gli allievi si sfidino in un tutti contro tutti come l’anno scorso.

L’attenzione comunque è rivolta a Stefano De Martino che potrebbe far ritorno nel programma. Il portale 361Magazine ha spiegato che la De Filippi avrebbe scelto il napoletano come uno dei giurati di questa edizione. Il ragazzo difficilmente dirà di no a colei che lo ha lanciato.

LEGGI ANCHE—> Sandra Milo, quell’annuncio che ha sconvolto tutti: è accaduto davvero

Stefano De Martino, il suo nuovo amore è Mariacarla Boscono

Stefano De Martino, dopo la separazione con Belen, ha ritrovato il sorriso. Il conduttore oggi sembra felice con Mariacarla Boscono. La donna, nata nel 1980, è una supermodella ed attrice teatrale. I due pare vogliano fare sul serio, tanto da andare a vivere insieme.

LEGGI ANCHE—> Belen Rodriguez, l’ecografia della bimba: la reazione di Santiago – VIDEO

Allo stesso tempo, anche Belen si è lasciata alle spalle il passato con De Martino ed ora aspetta una figlia di Antonino Spinalbese, parrucchiere napoletano di 26 anni.