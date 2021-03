Sandra Milo, quell’annuncio che ha sconvolto tutti: è accaduto davvero

Nel giorno del suo 88esimo compleanno, Sandra Milo torna a far parlare di sè, dopo l’annuncio che sorprese tutti: la showgirl non ci poteva credere.

Festeggia l’88esimo compleanno Sandra Milo, alla nascita Salvatrice Elena Greco ed una delle personalità televisive e showgirl più amate della storia italiana. Durante la sua carriera ha partecipato a film di successo come Il generale Della Rovere, Adua e le compagne, Fantasmi a Roma, Giulietta degli spiriti e, soprattutto, 8½, premiato con l’Oscar, diventando un’icona della cinematografia italiana degli anni ’60.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Belen Rodriguez, l’ecografia della bimba: la reazione di Santiago – VIDEO

Nelle settimane precedenti al suo compleanno, però, Sandra Milo era tornata a far parlare di sè dopo un annuncio a dir poco shock. Infatti, come dichiarato sui propri social network prima e poi sulle rivise di cronaca rosa, l’ex showgirl era solita ricevere “Immagini di membri maschili“. Inoltre la Milo ha aggiunto: “La mia espressione sbigottita è parimenti a quella di questo primate del regno animale. Anche noi umani siamo primati, ma spesso ce lo scordiamo“.

Sandra Milo, l’annuncio shock: “Mi capita di ricevere immagini di membri maschili”

Sandra Milo nelle settimane scorse ha fatto discutere per la clamorosa dichiarazione, in cui afferma che ancora oggi viene molestata sui social. L’ex showgirl, in merito alle proposte indecenti, ha poi aggiunto: “Non solo non sono solita incontrare le persone che mi scrivono sui social, ma non sono interessata a conoscere uomini! Grazie“. Una vera e propria denuncia verso queste proposte che sono sempre più popolari sulle piattaforme social.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini sostituita? Indiscrezione pazzesca

Così l’ex showgirl è pronta a rispondere negativamente ad ogni proposta indecente. Infatti, come tutta la popolazione, trova ripugnante questo modo di approcciarsi al mondo femminile. Inoltre Sandra Milo ha dichiarato di non essere interessata a conoscere uomini nè sui social, nè nella vita reale. L’attrice ha poi rivelato che nonsotante l’età ha cercato di rimanere al passo con i tempi, con un uso costante dei propri profili social.