PlayStation 5 nuovamente disponibili in Italia: scorte limitatissime

La PlayStation 5 è nuovamente disponibile in Italia, ma sono pochissime le scorte disponibili. Bisogna affrettarsi prima del sold out

Lanciata sul mercato lo scorso autunno, la PlayStation 5 è ad oggi ancora (quasi) introvabile. Le scorte presenti in tutto il mondo sono molto limitate, tanto che la maggior parte dei videogiocatori sta continuando a sfruttare la vecchia generazione, in attesa di un’accelerata con le vendite.

In questo senso, una importantissima novità è sopraggiunta proprio nel corso di queste ore. Il sito web GameStopZing ha rimesso in vendita la PS5, con nuove scorte che molto probabilmente andranno sold out in poche ore. Se anche voi siete interessati all’acquisto, il consiglio è quello di metter mano al portafogli e affrettarvi. Andiamo a vedere quali opzioni ci sono e cosa fare per completare l’ordine.

PlayStation 5, le opzioni d’acquisto disponibili

Una notizia giunta senza alcun preavviso: GameStopZing ha messo in vendita nuove scorte di PlayStation 5 in Italia. La super offerta prevede ovviamente un numero molto limitato di console, che sicuramente andranno via in poche ore. Se anche voi siete interessati, farete meglio ad affrettarvi! La catena di elettronica ha reso disponibili ben tre opzioni d’acquisto: la PS5 Standard a 499.98 euro e due bundle. Andiamo a vedere nel dettaglio il contenuto delle due offerte:

PS5 Web Bundle : include la console in Standard Edition, due controller DualSense, Marvel’s Spider-Man Miles Morales, Demon’s Souls e un Funko Pop

: include la console in Standard Edition, due controller DualSense, Marvel’s Spider-Man Miles Morales, Demon’s Souls e un Funko Pop PS5 Web Bundle 2: include la console in Standard Edition, Marvel’s Spider-Man Miles Morales, Demon’s Souls, la Telecamera HD, la stazione di ricarica e un cavo aggiuntivo

Si tratta del secondo restock nel giro di sole 48 ore, il che lascia intendere che forse qualcosa si sta muovendo in maniera decisa da parte di Sony.