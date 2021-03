Netflix, c’è il ritorno tanto atteso: manca davvero poco

Il ritorno della tanto attesa serie su Netflix sta facendo impazzire gli utenti che ne sono innamorati: i dettagli

Stranger Thing è una delle serie Netflix più famose degli ultimi tempi. La prima stagione è stata quella più vista, ma anche quella che ha permesso a molti di innamorarsi della pellicola e di non abbandonarla anche nelle stagioni successive. La stessa è stata pioniera della riscoperta delle serie ambientate negli anni ’80. Giunta alla terza stagione, una serie di cambiamenti hanno portato al rallentamento del processo di produzione della quarta.

Netflix, Stranger Things 4 in arrivo per fine 2021…si spera

Il trailer, uscito un anno fa, ci ha mostrato un Hopper ancora vivo ed imprigionato in Russia. La messa in onda era prevista per la fine del 2020, ma a causa del Covid è stato tutto rimandato. I fratelli Duffer hanno infatti deciso per il ritorno sulle scene una volta che tutto si fosse stabilizzato.

Shawn Levy, regista e produttore esecutivo della serie, ha dichiarato a Variety che nessuno dei membri ha contratto il virus, ma per ragioni precauzionali sembrava giusto fermarsi. La data per l’arrivo di Stranger Thing 4 è dunque rimandata a data da destinarsi, probabilmente fine 2021. Già il fatto che la produzione abbia messo in chiaro le cose, è un buon segno.

