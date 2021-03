Meteo, sole e piogge isolate nei prossimi giorni: graduale miglioramento

Nei prossimi giorni il meteo italiano sarà segnato da sole e piogge isolate. Avremo un graduale miglioramento, ma occhio all’arrivo dei venti atlantici.

Torna a cambiare il meteo sulla penisola italiana, con il sole che torna ad essere protagonista ed alcune piogge che continueranno a disturbare il paese. Un quadro meteorologico che stavolta sarà influenzato anche dai venti atlantici, pronti a collocarsi sui quadranti meridionali. Dopo un mercoledì ricco di piogge, specialmente tra centro e sud, avremo un giovedì in cui ci avvieremo verso un graduale miglioramento.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Covid-19, terminato l’incontro a Palazzo Chigi: venerdì la decisione su strette

Infatti alla vigilia di questo weekend i disturbi si sposteranno velocemente verso il Nord Italia. Specialmente sulle regioni ad ovest avremo le correnti oceaniche pronte a portare le piogge su Liguria e Lombardia. Sul resto del settore avremo un lieve parzialmente migliore, ma occhio alla situazione sulle vette alpine, dove ci saranno altre nevicate. Primi miglioramenti per Centro e Sud Italia, con cieli sereni ed un clima mite. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa succederà durante questo giovedì.

Meteo, torna il sole sul centro-sud: piogge residue sul settore settentrionale

Durante questo giovedì avremo un deciso miglioramento sulle regioni di Centro e Sud Italia. Infatti le piogge finalmente lasceranno i due settori, con il sole che tornerà ad essere prevalente su gran parte delle regioni. Di conseguenza le poche precipitazioni rimaste si sposteranno verso il Nord, andando a guastare la situazione stabile dei giorni scorsi. Andiamo quindi ad analizzare nel dettaglio cosa accadrà nelle prossime ore sui tre settori.

Sulle regioni del Nord Italia avremo un avvio di giornata decisamente soleggiato, con qualche copertura nuvolosa specialmente ad ovest del settore. Proprio qui con l’evolversi della giornata, avremo le prime piogge pronte ad intensificarsi durante le ore serali. Sul resto del settore, fatta eccezione per i cieli nuvolosi, non avremo altre precipitazioni e le condizioni meteorologiche rimarranno stabili. Le temperature saranno in lieve aumento, con massime tra i 12 ed i 16 gradi.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Covid, in Brasile sanità al collasso: “Siamo una minaccia per l’umanità”

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo finalmente un tempo stabile e soleggiato. Fatta eccezione per qualche innocuo comparto nuvoloso, i cieli risulteranno sereni con solamente qualche velatura al pomeriggio. Le ultime piogge si verificheranno in alta Toscana durante le ore pomeridiane, ma si tratterà di fenomeni isolati. Le temperature saranno in locale rialzo, con massime che andranno dai 13 ai 17 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo un deciso miglioramento dopo gli ultimi piovaschi nelle ore notturne. Infatti da questa mattina avremo dei cieli sereni o poco nuvolosi. Fortunatamente sul settore meridionale tornerà a splendere il sole, con le regioni che ritroveranno anche la serenità meteorologica. Tornano a salire le colonnine dei termometri, con temperature massime che oscillano tra i 12 ed i 16 gradi.