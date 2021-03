Maltempo in Sicilia, prorogato lo stato d’emergenza per un anno

Maltempo in Sicilia, arriva un importante annuncio per quanto riguarda il territorio. C’è la nota ufficiale del Consiglio dei minisitri.

Prorogato lo stato di emergenza in Sicilia, in particolare per le province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani. Su invito proprio del Premier Mario Draghi, il Consiglio dei ministri ha infatti deliberato il prolungamento del provvedimento per altri 12 mesi considerando tutte le difficoltà ancora presenti e l’emergenza da Covid-19 che non aiuta affatto.

Maltempo in Sicilia, confermato lo stato d’emergenza

Lo stato, già annunciato nei mesi scorsi a seguito degli eventi eccezionali che misero in ginocchio le suddette località meridionali da settembre del 2019, trova dunque una conferma importante come comunica il Cdm attraverso una nota ufficiale. Tale annuncio è fondamentale poiché, tra le altre cose, sblocca una serie di fondi e misure importanti per i primi interventi.