Inter, operazione al ginocchio per un campione: Conte nei guai. Il tecnico dei nerazzurri perderà il giocatore per diverse settimane

Brutta tegola per Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro è reduce dall’importantissima vittoria contro l’Atalanta per 1-0 nel posticipo di lunedì sera a San Siro. Dopo 26 giornate e 62 punti in cascina, la sua Inter guarda tutti dall’alto, con 6 punti in più del Milan di Pioli e 10 in più della Juventus di Pirlo. L’eliminazione dalla Champions League, e la mancata retrocessione in Europa League, ha consentito al tecnico leccese di potersi concentrare su un solo obiettivo. La testa è già rivolta alla sfida di domenica pomeriggio contro il Torino, nella quale però dovrà fare a meno di Arturo Vidal. Il centrocampista cileno ha riportato un infortunio al ginocchio sinistro e ha dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico per risolvere il problema al menisco.

Inter, operazione al ginocchio per il campione: Conte perde Arturo Vidal

Vidal non ha trovato in questa stagione lo spazio che si aspettava. L’ex centrocampista del Barcellona aveva contribuito agli scudetti di Conte sulla panchina della Juventus, con grande presenza in mezzo al campo e inserimenti micidiali. La forma fisica approssimativa e i diversi infortuni lo hanno relegato al ruolo di panchinaro di lusso. Lo stesso Christian Eriksen è riuscito a ritagliarsi un ruolo più centrale nell’ultimo periodo, soffiandogli il posto.

Adesso come comunicato dall’Inter, il cileno dovrà stare fermo per il problema al ginocchio sinistro, per “una sofferenza meniscale”. Il suo rientro, anche se non specificato, dovrebbe avvenire nell’arco di massimo 20 giorni, dopo la sosta per le nazionali. Conte spera di avere a disposizione un jolly prezioso per l’ultimo scorcio di stagione, con l’obiettivo di mantenere il vantaggio in classifica e riportare a Milano il tricolore.