Indonesia, autobus precipita in un burrone: almeno 27 morti

Tragico incidente in Indonesia, dove un autobus con al suo interno genitori e studenti è caduto in un burrone: i morti riportati sono almeno ventisette.

Giornata tragica in Indonesia dove un autobus, con al suo interno genitori e studenti, è precipitato in un burrone, facendo un volo di oltre venti metri. In seguito alla caduta libera del mezzo hanno perso la vita circa 27 persone, la gran parte di età scolare. Stando alle prime notizie, il pullman era in viaggio per una cerimonia religiosa. A confermare la notizia ci ha pensato il ministro dei trasporti locali, che per ora ha confermato anche il numero delle vittime.

Sul posto sono giunte anche le autorità locali, che hanno svolto i primi soccorsi e che hanno portato in salvo 39 persone, miracolosamente sopravvisute al volo dell’autobus. Subito dopo il recupero dei corpi, i sopravvissuti sono stati trasportati in un vicino ospedale. Le ricerche dei corpi, sono terminate poche ore dopo lo schianto. Andiamo quindi a vedere la ricostruzione delle autorità locali in seguito alla tragedia.

Indonesia, autobus cade in un burrone provocando 27 morti: la ricostruzione

Subito dopo l’incidente, le forze dell’ordine locali hanno cercato di ricostruire le dinamiche dell’impatto. La causa dello schianto, infatti, non è stata subito chiara. Stando infatti agli aggiornamenti provenienti dal paese a causare l’incidente sarebbe stato una combo tra le condizioni precarie del veicoli e quelle della strade. Il bus infatti è precipitato per oltre venti metri, dopo che il conducente ha perso il controllo del veicolo. Inoltre l’autobus era di ritorno da un pellegrinaggio dal distretto Tasikmalaya ed era diretto a Subang.

Non solo 27 morti in seguito all’incidente, ma anche 13 feriti gravissimi. Infatti il trasporto repentino all’ospedale ha permesso ai feriti di ricevere subito le cure dei medici ed adesso non sono in pericolo di vita. Un precedente risale al 2019, dove un incidente simile aveva provocato ben 19 morti dopo un volo di oltre 80 metri. Oggi il paese così, dopo solo due anni, si trova ad affrontare una nuova giornata di lutto, dopo la morte dei 27 studenti a bordo dell’autobus.