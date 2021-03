Guendalina Tavassi conferma il gossip: fan delusi – FOTO

Il gossip girava da giorni e per far tacere ulteriori voci, Guendalina Tavassi ha confermato tutto su Instagram gettando nella delusione migliaia di fan

Guendalina Tavassi ed Umberto D’Aponte non stanno più insieme. Un gossip che girava da giorni ma che ha trovato conferma grazie alla showgirl romana che ha voluto rendere tutto pubblico tramite Instagram. Una lunga lettera conferma: “Ragazzi, io vi chiedo solo di evitare di scrivere ed insinuare su situazioni inesistenti, di avere un minimo di tatto e sensibilità su questa vicenda. Vorrei solo serenità per i miei figli e per la mia famiglia” – comincia così la confessione di Guendalina – “Umberto è il padre dei miei figli, la persona più importante della nostra cita, ci vogliamo un bene smisurato e viviamo in armonia per l’amore dei nostri bambini”.

Ultimamente, la coppia ha affrontato momenti non proprio felici e sereni e pare che l’amore sia svanito.

Guendalina Tavassi, la lunga lettera che conferma l’allontanamento dal marito

“Siamo separati in casa da mesi” e qui Guendalina conferma quanto già riportato sui principali portali di gossip. “Un sentimento può mutare nella forma, ma rimanere buono nella sostanza soprattutto quando ci sono di mezzo dei figli e nessun tipo di attrito nella coppia”. Parole che fanno intendere che i due sono rimasti in buoni rapporti e portano avanti, insieme, la famiglia.

In conclusione, la Tavassi ha affermato: “Sono sicura che ci segue da tempo ed ha imparato a conoscerci comprenderà questa nostra decisione. L’amore non è solo passione e ti amo, ma volersi bene nel profondo ed in ogni circostanza”. Un messaggio lungo e maturo quello pubblicato su Instagram che mette a tacere anche chi maliziosamente è andato oltre.