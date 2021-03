Gianni Morandi ricoverato d’urgenza, drammatico incidente: la situazione

Gianni Morandi ricoverato d’urgenza prima a Bologna e poi a Cesena: mentre era nella sua campagna è stato vittima di un incidente

Drammatico incidente per Gianni Morandi che nella serata di oggi è stato trasportato in ambulanza, come spiega ‘La Repubblica’ al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Bologna. Il simbolo della canzone italiana ha subito alcune ustioni soprattutto alle mani ma anche alle gambe.

Morandi (76 anni) si trovava nella sua tenuta di Monghidoro, sulle colline bolognesi, stava bruciando delle sterpaglie. Secondo le prime informazioni avrebbe ha perso l’equilibrio cadendo sul fuoco senza riuscire a reagire. Così sono scattati i soccorsi ed è statol portato immediatamente al Pronto Soccorso di Bologna.

Ma le ustioni alla mano destra hanno avuto bisogno di cure specifiche e per questo è stato deciso il trasferimento al centro grandi ustionati di Cesena per altri approfondimenti.