Calciomercato Milan, il PSG studia l’assalto: proposto un ex Roma

Calciomercato Milan, il PSG fa sul serio per una stella del Milan. Proposto lo scambio con un ex della Roma

Questa sera, il Milan è chiamato ad un importantissimo banco di prova: l’andata degli ottavi di Europa League contro il Manchester United. L’Old Trafford è pronto ad accogliere gli uomini di Pioli, per una sfida dal fascino europeo come poche altre. Settimana cruciale per i rossoneri, che domenica accoglieranno il Napoli dell’ex Gennaro Gattuso.

Intanto però, la dirigenza è al lavoro per pianificare il futuro e la prossima sessione di calciomercato. Secondo quanto riportato da Competition.dz, il PSG di Leonardo sarebbe piombato su una stella del club: Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino è considerato uno dei migliori prospetti della Serie A, e potrebbe partire con un super scambio.

Calciomercato Milan, Paredes per Bennacer: Leonardo ci prova

L’idea di Leonardo è chiara: portare al PSG un futuro prospetto come Ismael Bennacer e liberarsi dell’ingaggio pesante di Leandro Paredes. L’ex Roma non ha mai pienamente convinto sotto la Tour Eiffel, e l’obiettivo è quello di sostituirlo con un giocatore dinamico e in grado di fare la doppia fase in maniera efficace. L’identikit perfetto corrisponde proprio a Bennacer, a lungo cercato anche nelle precedenti sessioni di calciomercato.

Difficilmente il Milan, comunque, si priverà del suo gioiello senza un conguaglio economico. D’altra parte, però, ci sono i tanti milioni di ingaggio che Leonardo potrebbe mettere sul piatto per strappare l’ex Empoli ai rossoneri. Si parla di un incontro pianificato proprio tra il dirigente brasiliano e il numero 4 della società di via Aldo Rossi.