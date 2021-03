Calciomercato Juventus, che bomba: un ex Inter al posto di Pirlo!

Calciomercato Juventus, incredibile colpo di scena: arriva un ex interista per sostituire il partente Pirlo?

Clamoroso terremoto in arrivo in casa Juventus. Del resto, con l’ennesima eliminazione precoce dalla Champions League, una rivoluzione è ormai imminente e inevitabile data la posta in pali. Ma prima di rifondare l’intera squadra si partirà da chi è al suo timone: Andrea Pirlo. L’attuale tecnico bianconero, alla sua primissima esperienza da allenatore, si è rivelato infatti non pronto per certi livelli nonostante l’impegno e le profonde conoscenze. Motivo per cui, tranne miracoli nel finale di stagione che comporterebbero a uno scudetto ormai inaspettato, il cambio in panchina è ormai scontato.

Calciomercato Juventus, soluzione Spalletti?

E spunta nel frattempo anche una clamorosa opzione per la guida tecnica juventina. Parallelamente ad alcuni sogni proibiti come Pep Guardiola o Jurgen Klopp – e altri difficili come un ritorno di Massimiliano Allegri – spunta una soluzione inaspettata per la Vecchia Signora: Luciano Spalletti. La bomba arriva da ‘Top Calcio 24’ e a sganciarla è il collega Alfio Musmarra: “C’è l’opzione Spalletti che rappresenta una soluzione interessante, per l’allenatore sarebbe una consacrazione finale”. Sarebbe un modo per coniugare gli interessi economici ma fornendo comunque esperienza e personalità a un gruppo palesemente in difficoltà.