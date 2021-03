Bonus bebè 2021, chi può riceverlo ed a quanto ammonta

E’ online la procedura per fare richiesta del bonus bebè dal 1° marzo: scopriamo chi può riceverlo ed a quanto ammonta l’importo

L’Inps ha comunicato che è online la procedura per presentare la domanda per ricevere il bonus bebè per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.

La domanda può essere presentata tramite il servizio online entro 3 mesi dalla nascita, adozione o affidamento. I 90 giorni decorrono dalla data di pubblicazione del messaggio. Il termine ultimo per la presentazione della domanda, comunque, è la fine del mese precedente a quello del compimento del primo anno di vita del bambino.

L’importo del bonus bebè

Gli importi per il bonus bebè nel 2021 sono diversi e legati al reddito Isee:

Reddito Isee fino a 7.000 euro: l'importo dell'incentivo sarà di 1.920 euro e quindi il contribuito verrà diviso in 160 euro l'anno.

Reddito Isee tra 7.001 e 40.000 euro: l'importo sarà di 1.400 euro l'anno e diviso in contributi mensili da 120 euro.

Reddito Isee superiore a 40.000 euro: l'importo sarà di 960 euro l'anno. I contributi mensili saranno di 80 euro.

Il bonus bebè risulterà invece di importo maggiorato per ogni altro figlio nato nell’anno in corso, come in caso di un parto gemellare. L’incremento dell’importo del bonus in tal caso sarà del 20%.