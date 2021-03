Amici 20, Zerbi: “Uno come te non serve al panorama musicale” – VIDEO

Forte tensione alla vigilia del serale di Amici 20, Zerbi perde le staffe con uno dei cantanti e lo mette di fronte alla realtà dei fatti

Il serale si avvicina ed il messaggio dei docenti ai ragazzi è forte e chiaro: non c’è più tempo da perdere. Non tutti i professori sono docili e gentili nel far arrivare questo messaggio, alcuni preferiscono la via più cruda per non illudere dei giovanissimi ragazzi.

A questo filone di pensiero appartiene anche Rudy Zerbi che, così come ha fatto la maestra Celentano per la sezione ballo, ha convocato tutti i cantanti in sala. Al centro dell’attenzione c’è Raffaele Renda, a cui il professore di canto non ha mai dispensato parole al miele, la sua opinione non cambia: l’allievo è bravo, ma non emoziona.

Amici 20, Rudy proferisce parole dure a Raffaele

Rudy Zerbi chiede a Raffaele di esibirsi nel brano di Lucio Battisti “Emozioni” ed alla fine chiede ai suoi compagni di dare un parere. Tutti convengono su un fatto: potrebbe fare di più. A quel punto, il professore di canto prende la palla al balzo e mostra ai ragazzi lo stesso brano interpretato da Arisa che è, per altro, la professoressa di Raffaele.

Lo stesso Raffaele ammette che c’è una differenza abissale tra le due interpretazioni, ma giustifica dicendo: “Altrimenti non sarei qui“. A quel punto, Rudy Zerbi non ci sta ed afferma: “Tu sai cantare, ma non emozioni e sono 6 mesi che sei qui. Uno come te al panorama musicale reale non serve a niente”.