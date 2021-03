Tina Cipollari, addio al compagno? La confessione spiazza tutti

Nuovo addio tra Tina Cipollari, noto volto di Uomini e Donne, ed il compagno Vincenzo Ferrara? La risposta a tutti i dubbi

Si erano detti addio lo scorso novembre, poi sono ritornati insieme: stiamo parlando di Tina Cipollari e del suo compagno Vincenzo Ferrara. Il settimanale Chi ha pubblicato una foto della coppia mano nella mano in giro per le vie di Roma, la quale attesta il superamento della crisi e smentisce qualsiasi possibile nuovo addio.

Ad avvalorare questa tesi, la confessione di un amico molto vicino alla coppia che, ai microfoni di Nuovo Tv, ha rivelato addirittura che la coppia sarebbe pronta alle nozze molto presto.

Secondo ulteriori indiscrezioni, i due dovrebbero sposarmi entro l’estate prossima, momento in cui la pandemia dovrebbe rallentare la presa.

Tina Cipollari e la felicità ritrovata

Tina Cipollari è un volto ormai conosciutissimo per tutti gli italiani vista la sua presenza fissa da quasi vent’anni ad Uomini e Donne.

In molti sanno che la donna, prima di legarsi a Vincenzo Ferrara, è stata per 15 anni con Kikò Nalli, parrucchiere divenuto famoso per alcune apparizioni in tv. Non tutti però sanno che da lui ha avuto tra figli Mattias, Francesco e Gianluca.

La donna, dopo alcuni anni turbolenti, sembra quindi aver trovato nuovamente il sorriso e la stabilità tanto cercati. Ora sarà anche più dolce in trasmissione con Gemma? Chissà, ma ne dubitiamo.