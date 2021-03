Striscia la Notizia, Tapiro d’oro ad Andrea Pirlo: la reazione dell’allenatore

Dopo l’eliminazione dalla Champions League, Striscia la Notizia ha consegnato il Tapiro d’oro ad Andrea Pirlo: la sua reazione

Una serata difficile da dimenticare quella di ieri sera per la Juventus. Dopo il 2-1 dell’andata, i bianconeri hanno battuto 3-2 il Porto ai supplementari: non abbastanza per passare il turno. Cristiano Ronaldo & co. si sono visti costretti ad abbandonare la competizione agli ottavi di finale per il secondo anno consecutivo, ed è già tempo di prime sentenze.

Il primo ad essere criticato è stato proprio il bomber lusitano, grande assente in una delle “sue partite” e reo di aver lasciato il buco per il gol del momentaneo pareggio del Porto. Non può essere esente da colpe Andrea Pirlo, già nell’occhio del ciclone per la classifica poco convincente in campionato. Questa sera, Striscia la Notizia manderà in onda la consegna del Tapiro d’oro al tecnico bresciano.

Striscia la Notizia, Tapiro d’oro per Pirlo: “Ci riproveremo l’anno prossimo”

Secondo Tapiro d’oro stagionale per Andrea Pirlo. Il tecnico della Juventus – dopo l’eliminazione agli ottavi di Champions League – è stato intercettato dall’inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli, che è riuscito a strappargli qualche parola. “Speriamo di poterci riprovare il prossimo anno. Ronaldo? L’errore sulla barriera c’è stato, ma non è solo quello” ha sottolineato l’allenatore: “Abbiamo commesso tanti sbagli, che ci sono costati la qualificazione“.

Infine, una battuta proprio sul fuoriclasse portoghese: “Un voto a Cristiano Ronaldo? Lo lascio dare ai giornalisti. Per me è sempre 7, come il suo numero di maglia” ha concluso, allontanandosi. Ora la Juventus è chiamata a rispondere in campionato, a partire dalla sfida di domenica contro il Cagliari.