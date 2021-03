La star di Basic Instinct ha rilasciato una dichiarazione che ha sconvolto il popolo del web.

Sharon Stone oggi compie gli anni e per l’occasione vogliamo ripercorrere insieme un episodio della sua vita che è stato particolarmente traumatico. La star di Basic Instinct lo scorso anno, all’età di 62 anni ha pubblicato un libro autobiografico il cui titolo è “The Beauty of Living Twice“. Nel testo l’attrice ripercorre alcune tappe della sua vita segnati da episodi traumatici, come quello che la vide colpita da un fulmine in casa sua, mentre era alle prese con un ferro da stiro.

Sharon Stone, rivelazione sconvolgente: “Viva per miracolo”

“Stavo riempiendo il ferro di acqua e avevo una mano sul rubinetto e una sul ferro – ha spiegato la star di Sharon Stone –, quando il pozzo della casa è stato colpito da un fulmine e la scarica è passata attraverso l’acqua. Sono stata sollevata e fatta volare attraverso la cucina, andando a sbattere contro il frigorifero. È stato davvero intenso”.

Non era sola a casa, ma con lei c’era mamma Dorothy che non facendosi prendere dal panico è riuscita a prestare soccorso a sua figlia. “Mia mamma era lì e mi ha schiaffeggiata sul viso, facendomi rinvenire ed ero in uno stato talmente alterato che non riesco nemmeno a descriverlo”.

Dopo che mamma Dorothy è riuscita a farla rinvenire, Sharon Stone è stata portata in ospedale. “Mi ha infilata in macchina e mi ha portata in ospedale, dove mi hanno fatto un elettrocardiogramma e hanno visto tutta l’elettricità che avevo nel corpo e quindi per i successivi dieci giorni mi hanno tenuta monitorata facendomi un elettrocardiogramma al giorno”.