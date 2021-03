Regina Elisabetta, nota ufficiale a Buckingham Palace: “Sono addolorata”

Giungono novità dalla Royal Family in Gran Bretagna. Con una nota ufficiale, la Regina Elisabetta esprime il suo dolore per quanto accaduto: i dettagli.

Sono giorni di grande tensione all’interno della Famiglia Reale della Gran Bretagna. Infatti solamente 48 ore fa, i discutissimi Harry e Meghan hanno rilasciato un’intervista alla Cbs da Oprah Winfrey. I duchi di Sussex hanno lanciato pesantissime accuse a tutto l’ambiente reale, puntando il dito anche contro la stampa britannica. Ma non solo la coppia, dopo aver lasciato tutti i doveri reali, ha deciso anche di fare pesanti dichiarazioni contro la Regina Elisabetta. Dalla duchessa di Sussex è anche arrivata una semi-accusa di razzismo.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Royal Family, sconvolgente annuncio in queste ore: è finita!

Incalzata da Oprah, Meghan ha dichiarato che a Buckingham Palace c’era il timore che Archie (primogenito della coppia) potesse nascere con una carnagione troppo scura. Un vero colpo basso per l’intera famiglia reale, che adesso deve incassare i colpi di Harry e Meghan. I due, infatti, hanno deciso di abbandonare tutti i doveri reali, per trasferirsi prima in Canada e poi in California. Durante la giornata di ieri, però, Buckingham Palace ha risposto con una nota di cinque righe, andiamo a scoprire il contenuto.

Regina Elisabetta, non tarda la risposta ad Harry e Meghan: la nota da Buckingham Palace

Ancora una volta la Regina Elisabetta ha deciso di evitare ogni intervista alla stampa. La risposta ai duchi di Sussex è quindi arrivata attraverso un brevissimo comunicato direttamente da Buckingham Palace. Infatti nel testo della nota si può leggere: “L’intera famiglia è dispiaciuta nell’apprendere quanto gli ultimi anni siano stati impegnativi per Harry e Meghan“. Ma questo è solo l’inizio della pesante nota arrivata dal Palazzo reale.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Covid, svolta in Grecia: ok a turisti con vaccino, anticorpi o tampone

Infatti la Regina definisce ‘preoccupanti‘ specialmente gli attacchi di razzismo lanciati dai due. Ma non solo, poi Elisabetta cerca di ricucire parte del rapporto aggiungendo: “Harry, Meghan e Archie saranno sempre molto amati dai membri della famiglia“. Un comunicato che quindi non solo smentisce il velato razzismo a palazzo, ma che tenta anche di porgere una mano nei confronti della coppia. Così una Regina Elisabetta addolorata prova ad eliminare il clima di tensione. Ma il futuro appare sempre più incerto per l’unità a Palazzo. Infatti, ad oggi, non si sà se nuovi attacchi dai duchi di Sussex saranno tollerati.