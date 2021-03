Netflix annuncia la seconda stagione di una serie amatissima: trama e cast

Poche ore fa, Netflix ha annunciato ufficialmente che arriverà presto la seconda stagione di una serie TV tra le più amate

Il 2021 è iniziato nel migliore dei modi per Netflix. La piattaforma di streaming numero uno al mondo ha infatti introdotto una serie di funzionalità già parecchio apprezzate dagli utenti, oltre ad aver annunciato l’arrivo di nuovi film e serie TV originali. Le novità non sono ovviamente finite qui, e anzi di settimana in settimana ne vengono aggiunte altre.

Poche ore fa, tramite le varie pagine social dell’azienda, Netflix ha comunicato ai suoi abbonati che presto arriverà la seconda stagione di una delle serie di punta dell’ultimo anno: Russian Doll. I fan sono letteralmente impazziti, e non vedono l’ora di vedere come andrà avanti la serie black comedy ideata da Natasha Lyonne, Amy Poehler e Leslye Headland.

Netflix, i dettagli di Russian Doll 2: c’è una new entry

Due belle notizie in un solo tweet: è in arrivo la stagione 2 di Russian Doll e nel cast ci sarà anche Annie Murphy (Schitt’s Creek) ❤️ https://t.co/Pq9gxNxXVa — Netflix Italia (@NetflixIT) March 9, 2021

Ora è ufficiale: molto presto su Netflix arriverà la seconda stagione di Russian Doll. Black comedy amatissima dagli abbonati alla piattaforma di streaming, accoglierà una new entry d’eccezione nel cast: Annie Murphy. La bellissima attrice di Schitt’s Creek andrà ad aggiungersi a Natasha Lyonne, Greta Lee, Yul Vazquez, Elizabeth Ashley, Charlie Barnett, Rebecca Henderson, Jeremy Lowel Bobb e Dascha Polanco.

Per chi non dovesse ricordarsi la trama, ecco un breve riassunto. Nel giorno del suo 36esimo compleanno, la protagonista Nadia si trova intrappolata in un loop. Durante la sua festa di compleanno, la festeggiata decide di andarsene con un affascinante accademico, ma viene investita da un’auto e muore. Poco dopo, si ritrova nel bagno dell’amica, in un loop infinito che la porterà sempre e comunque a perdere la vita.