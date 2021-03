Meteo, mercoledì segnato dal maltempo: fiocchi di neve al Sud

Altra giornata con il meteo che farà registrare maltempo su gran parte della penisola. Nelle zone interne del Sud Italia cadono anche fiocchi di neve.

Il movimento del vortice di bassa pressione, proveniente dalle Isole Baleari, porterà ancora maltempo per gran parte del meteo italiano. Infatti grazie a questo flusso di aria fredda, l’inverno sta dando il suo colpo di coda, prima di lasciare spazio alla stagione primaverile. Durante questo mercoledì il vortice sposterà il suo baricentro verso il Sudest. Avremo quindi condizioni meteorologiche critiche soprattutto sulle regioni meridionali.

Infatti avremo una giornata ricca di piogge specialmente in Salento, ma non saranno gli unici fenomeni di giornata. Le precipitazioni poi arriveranno a toccare fino alle coste tirreniche su Calabria e Sicilia. Avremo un locale miglioramento sulle regioni centrali, mentre il bel tempo continuerà a asplendere su gran parte del Nord Italia. Proprio su quest ultimo settore, avremo un cielo sereno e libero da ogni comparto nuvoloso. Andiamo quindi a vedere la situazione nel dettaglio durante questo mercoledì.

Meteo, ancora maltempo al Sud Italia: le previsioni per oggi 10 marzo

Questo mercoledì vedrà quindi un’Italia divisa in due dal meteo, con le regioni settentrionali e gran parte di quelle centrali che potranno godere di bel tempo. La situazione sarà ben differente al Sud, dove il vortice delle Baleari entra nel vivo, portando piogge su tutto il settore meridionale. Una giornata in cui ci saranno anche alcuni fiocchi di neve nelle zone interne. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio la situazione nel dettaglio sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo un ulteriore aumento dell’alta pressione. La giornata avrà delle condizioni meteo stabili, con i cieli liberi da nuvole ed una situazione soleggiata su gran parte delle regioni settentrionali. Queste condizioni meteorologiche si confermeranno durante tutto l’arco della giornata. Le temperature faranno registrare un lieve aumento, con massime tra gli 11 ed i 15 gradi.

Mentre sulle regioni del Centro Italia avremo ancora qualche residuo fenomeno, pronto a colpire soprattutto le regioni interne dell’Abruzzo. Altrove invece troveremo maggiori schiarite, fatta eccezione per qualche piovasco che in giornata scenderà sul basso Lazio. Anche in Sardegna aumenta l’instabilità, con lievi piogge che colpiranno durante la giornata. Le temperature sono ancora in rialzo, con massime tra gli 11 ed i 16 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo un’altra giornata critica, segnata soprattutto dal maltempo. Le piogge infatti colpiranno tutto il settore, non lasciando scampo nè alle zone interne, nè a quelle costiere. Sulle vette della Basilicata, inoltre, torneranno anche alcuni fiocchi di neve, pronti ad imbiancare la regione meridionale. Le temperature subiranno un lieve calo, con massime tra gli 11 ed i 16 gradi.