Mediaset, annunciata piattaforma rivoluzionaria: pubblico già innamorato

La Mediaset ha annunciato l’arrivo, dal mese di aprile, di una nuova piattaforma pronta a rivoluzionare il mercato

La Mediaset ad aprile sbarcherà con la propria piattaforma streaming Play Infinity. Secondo quanto riferito da Italia Oggi, l’azienda è agli sgoccioli per il lancio del servizio che dovrà unire l’offerta gratuita di Mediaset Play con quella a pagamento di Infinity. In questa sarà dato spazio alle gare della Champions League che Mediaset ha acquisito per il triennio 2021-2024.

La nuova piattaforma sarà quindi per metà gratuita e per l’altra metà a pagamento. I contenuti della libreria di Mediaset Play saranno free, mentre quelli di Infinity+ costeranno 7,99 euro di abbonamento mensile. La Champions potrebbe avere un costo a parte sotto forma di pacchetto o di prezzo su singoli match. Si rifletta anche su un terzo servizio, Mediaset+, che consentirebbe l’accesso ai contenuti senza interruzioni pubblicitarie.

LEGGI ANCHE—> Cashback verso lo stop? L’allarme: “Quei soldi servono ad altro”

Mediaset, i nuovi contenuti in arrivo

Tra i contenuti più attesi sui canali Mediaset c’è ‘Svegliati, amore mio’ con Sabrina Ferilli protagonista. La trama parla di una ragazza malata di leucemia a causa delle polveri sottili dell’acciaieria dove lavora il padre, Sergio. Il debutto è previsto per la primavera. Buongiorno Mamma, la fiction con Raoul Bova, parla di quattro ragazzi, ma non si hanno ulteriori news in merito.

LEGGI ANCHE—> Netflix annuncia la seconda stagione di una serie amatissima: trama e cast

L’Ora, nel cui cast c’è Claudio Santamaria, è previsto per i prossimi mesi. Si tratta di un racconto di lotta contro la mafia tra il ’54 ed il ’58. La ‘Luce dei tuoi occhi’ con Giuseppe Zeno e Anna Valle ha iniziato le riprese a luglio del 2020, ma non è ancora certa la data del debutto.