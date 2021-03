Juventus, Nedved furioso dopo l’eliminazione: cartellone spaccato! Il dirigente bianconero ha perso la testa al triplice fischio finale

La maledizione degli ottavi di finale ha colpito ancora una volta la Juventus. I bianconeri escono dalla Champions League per il secondo anno consecutivo al primo turno ad eliminazione diretta. Dopo il Lione nella scorsa stagione, questa volta è il Porto ad estromettere la corsa dei ragazzi di Pirlo nella coppa dalle grandi orecchie. Da quanto Cristiano Ronaldo è sbarcato a Torino nel 2018, il miglior risultato sono stati i quarti al primo tentativo, contro l’Ajax di Den Haag. Era la squadra di Massimiliano Allegri, capace di raggiungere anche due volte la finale nel 2015 e nel 2016, con un altro spirito e un altro livello tecnico. La gara di ieri sera ha palesato invece dei limiti evidenti, contro un avversario buono ma non straordinario.

Juventus-Porto, Nedved furioso dopo l’eliminazione: prende a calci un cartellone pubblicitario

La Juventus costruita da Paratici e Agnelli doveva nelle intenzioni esprimere un calcio piacevole ed europeo. Pirlo è un allenatore esordiente che ha bisogno di tempo, ma i risultati non sono un aspetto che ci si può permettere di trascurare in bianconero. Come accaduto per Sarri lo scorso anno, ora il suo futuro è in bilico. Dipenderà molto dal campionato, ma il vantaggio dell’Inter di Conte inizia ad essere proibitivo (10 punti con una partita in meno). Il nervosismo a Torino è palpabile e lo stesso Pavel Nedved non ha fatto nulla per nasconderlo. Al triplice fischio dell’arbitro Kuipers, l’ex centrocampista ha preso violentemente a calci un cartellone pubblicitario a bordo campo. Uno sfogo non nuovo per il vice presidente, che già in tribuna quest’anno aveva avuto da ridire durante Napoli-Juventus per le decisioni arbitrali.

