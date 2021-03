GF Vip 6, chi sarà il conduttore della prossima edizione? C’è l’annuncio inaspettato proprio in queste ore.

Dieci giorni fa si è conclusa l’edizione numero 5 del Grande Fratello Vip, la più lunga di sempre, con la spettacolare vittoria di Tommaso Zorzi. Il 25enne milanese ha superato la resistenza degli altri finalisti Pierpaolo Pretelli, Dayane Mello, Stefania Orlando e Andrea Zelletta al termine di un’avventura straordinaria e ricca di colpo di scena. Grande parte del successo del reality è da attribuire, senza ombra di dubbio, al padrone di casa Alfonso Signorini che ha condotto con la solita maestria e simpatia che contraddistinguono il suo lavoro.

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Antonella Clerici esulta in diretta: “E’ la prima volta in Rai” – VIDEO

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Uomini e Donne, baci appassionati e contrasti in studio: colpo di scena

GF Vip 6, indiscrezione sul conduttore della prossima edizione

Ma la domanda che si pongono tutti è una: chi condurrà la prossima edizione del GF Vip? A lanciare una clamorosa anticipazione è, in queste ore, TvBlog.it attraverso la propria pagina ufficiale di Instagram: “Al momento in quel di Mediaset si stanno facendo valutazioni, ma salvo sorprese dell’ultima ora il Grande Fratello Vip 6 sarà nuovamente affidato ad Alfonso Signorini“. Un annuncio importantissimo in vista della prossima edizione, che si preannuncia scoppiettante e ricca di sorprese proprio come quella che si è appena conclusa.