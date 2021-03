Cashback verso lo stop? L’allarme: “Quei soldi servono ad altro”

Continua a far discutere il Cashback, iniziativa lanciata dal Governo il cui destino sembra essere sempre più in bilico

Tra le tante iniziative lanciate dalla precedente amministrazione nei mesi scorsi, c’è il Cashback di Stato. Tutti i cittadini residenti in Italia che si sono iscritti tramite l’app IO, potranno usufruire di un parziale rimborso delle spese effettuate dopo il primo semestre del 2021. Il futuro del piano è però sempre più in bilico.

Il nuovo governo Draghi, infatti, starebbe valutando nuove misure per far rifiatare i conti. Tra i vari tagli, potrebbe esserci proprio quest’iniziativa. A rincarare la dose ci ha pensato il direttore di Confartigianato Giuseppe Menchelli, intervistato da Città della Spezia. “In un momento di crisi economica come questo, è assurdo destinare 5 miliardi di soldi pubblici alle spese del Cashback” le sue parole: “Le scene dei cittadini che frazionano i pagamenti non si possono vedere“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Netflix annuncia la seconda stagione di una serie amatissima: trama e cast

Cashback, l’allarme di Confartigianato: “Quei soldi servono ad altro”

Il Cashback potrebbe avere i giorni contati. Il governo Draghi, infatti, starebbe valutando tagli per rifinanziare le casse dello Stato, pesantemente colpite dalla crisi economica e sociale. Il direttore di Confartigianato Giuseppe Menchelli ha lanciato l’allarme. “Bisogna esser chiari: oltre ai costi esagerati, questa iniziativa avvantaggia solo le persone in grado di spendere soldi e che vivono nelle grandi aree urbane. Un vantaggio dei ricchi, pagata coi soldi di tutti” ha spiegato a Città della Spezia.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> WhatsApp, attenzione alla nuova truffa: credito prosciugato in pochi secondi

“Auspichiamo ad un ripensamento nella riscrittura del Recovery Plan. Non è un bel modo per combattere l’evasione fiscale, anzi. Come possiamo accettare di investire denaro pubblico per ristornare somme ai privati per i loro acquisti?” ha poi continuato Menchelli: “Quei soldi servono alle impresse, ai cassa integrati, ai disoccupati e alle nuove povertà“.