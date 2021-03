Calciomercato Milan, un top club europeo su Kessié: super scambio

Calciomercato Milan, un top club europeo vuole strappare Kessié ai rossoneri con un super scambio. Tutti i dettagli

Il Milan si appresta a vivere uno dei momenti più delicati e (forse) decisivi della sua stagione. Domani sera i rossoneri saranno chiamati ad un banco di prova affascinante all’Old Trafford contro il Manchester United, mentre domenica sera arriva il Napoli dell’ex Gattuso a San Siro. Due partite che, unite al ritorno degli ottavi di Europa League di giovedì prossimo, potrebbero valere la stagione.

Sono tanti i giocatori a disposizione di mister Pioli che si sono messi in luce nell’ultimo anno e mezzo: da Donnarumma a Theo Hernandez, passando per Bennacer e Calhanoglu. Di questi, uno su tutti ha dimostrato continuità e un buon rapporto anche in zona gol. Stiamo parlando di Franck Kessié, su cui si è fiondata una big europea.

Calciomercato Milan, il Real Madrid vuole Kessié: l’offerta

I Galacticos di Zidane vogliono portare Franck Kessié in Spagna. È questo quanto riportato in esclusiva da Don Balon, secondo cui il Real Madrid sarebbe rimasto stregato dalle prestazioni al top del centrocampista ivoriano nell’ultima stagione. Per arrivare a lui, l’idea è quella di mettere sul piatto uno scambio parecchio vantaggioso per le casse milaniste. Con l’ex Atalanta a Madrid, Brahim Diaz rimarrebbe a titolo definitivo a Milano. Il fantasista spagnolo viene valutato all’incirca 25 milioni di euro, che la società di via Aldo Rossi dovrà pagare per riscattarlo dal prestito.

Tenerlo gratis sarebbe un vero colpo per Maldini e Massara, che però dovrebbero privarsi di uno dei loro giocatori più importanti. Ci saranno sicuramente aggiornamenti nel corso delle prossime settimane.