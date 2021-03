Arisa dopo la fine dell’esperienza sanremese è tornata alla sua vita di sempre: a fare la professoressa di Amici di Maria De Filippi. La cantante che sul palco dell’Ariston ha emozionato tutti con il brano “Potevi Fare Di Più”, nella giornata di ieri ha sorpreso tutti con uno, anzi tre scatti postati su Instagram.

Nelle foto la 38enne di Genova ha messo in mostra il suo prosperoso décolleté. Gli scatti hanno lasciato i suoi fan senza parole ma in tanti hanno gradito. Le immagini comunque hanno un senso specifico che l’artista spiega in una lunga didascalia nella quale ha anche chiarito una faccenda relativa alla sua vita privata.

Arisa choc, lo scatto spiazza tutti: “Vi piacciono?” – FOTO

Da qualche giorno non si fa che parlare di una presunta crisi tra Arisa e il suo nuovo fidanzato Andrea Di Carlo. I sospetti sono dovuti ad alcune dichiarazioni fatte dall’artista a Domenica dove ha affermato che la sua relazione vive degli alti e bassi.

Forse la 38enne si riferiva a qualche litigio passeggero visto che su Instagram ha praticamente ringraziato pubblicamente il suo nuovo amore. “Ho incontrato un uomo capace di ripetermi che sono bella un milione di volte al giorno e ho imparato dalla mia storia precedente che i complimenti non vanno rifiutati. In più Andrea adora la mia pancia, e quando sto per incazzarmi mi fa ridere”.

Grazie ad Andrea, manager tra gli altri di Can Yaman, Arisa ha finalmente ritrovato sicurezza e fiducia in se stessa. Soprattutto dal punto di vista estetico, visto che in passato ha dovuto fare i conti con alcuni complessi che l’hanno portata a ricorrere alla chirurgia estetica. “Quando ero piccola il mio seno era un grande problema. Stasera mi guardavo allo specchio e pensavo a quanto mi piace adesso”.