Amici 20, Celentano: “Non hai il fisico”. È bufera – VIDEO

Il serale si avvicina e la tensione aumenta, ad Amici 20 la Celentano ha avuto da ridire su una ballerina in particolare

Samuele e Rosa sono già al serale ed i posti per i ballerini al serale non sono illimitati, pertanto la consapevolezza è che non tutti potranno godersi il sabato sera sugli schermi di migliaia di italiani. Amici 20 sta giungendo verso il termine del suo appuntamento il sabato pomeriggio per prendere il posto di C’è posta per te e tenere compagnia ai telespettatori con le bellissime esibizioni dei ragazzi.

Il cerchio si restringe e con questo aumentano dissapori tra gli alunni, specialmente quando a metterci del pepe sono i professori che gradiscono alcuni piuttosto che altri. È il caso della sezione ballo in cui la maestra Celentano ha espresso il suo dissenso sulla possibilità di Martina di arrivare in finale.

Amici 20, le pesanti parole della maestra Celentano. Caos totale in casa

La Celentano è da inizio trasmissione che ha messo in chiaro il suo disappunto nei confronti di due ballerine in particolare: Rosa e Martina. La prima, tuttavia, ha ricevuto la maglia del serale, per la seconda, ballerina di latinoamericano, la questione si complica. Le parole della maestra di danza mettono a repentaglio anche l’amicizia che si è creata tra i ragazzi, tant’è che, una volta rientrati in casa, gli animi si scaldano di parecchio.

“Sei un paraculo“, Tommaso, Rosa, Serena e Martina convengono su un unico aggettivo nei confronti di Alessandro reo di aver ammesso, con sincerità, che lui merita il posto più della sua compagna. Apriti cielo, in casa la tensione si tocca con mano e manca sempre meno al serale.