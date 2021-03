WhatsApp, cambia tutto con una nuova password: cosa sta succedendo

WhatsApp ha intenzione di introdurre una password per un motivo ben preciso: i dettagli della pensata degli sviluppatori

Come ormai ben sanno tutti, le chat di Whatsapp sono protette dalla crittografia end to end. Questo permette agli utenti di ‘nascondere’ le conversazioni a terze parti ed a Whatsapp stesso. Nonostante ciò, molto presto potrebbe essere applicato un livello aggiuntivo di protezione anche ai backup in cloud, cioè gli archivi che permettono di recuperare le conversazioni in caso di cambio del telefono.

Whatsapp, come avverrebbe la protezione dei backup

Secondo gli esperti di WaBetaInfo, gli sviluppatori potrebbero introdurre la password per proteggere tali archivi. I backup in cloud, i quali sono presenti nella memoria dello smartphone, non sono protetti da alcun algoritmo. Essi vengono salvati e finiscono su Google Drive in caso di Android e su iCloud in caso di iPhone. Google ed Apple, comunque, proteggono gli utenti, ma spesso hanno concesso il materiale alle forze dell’ordine in caso di indagini.

Ad ogni modo, gli sviluppatori di Whatsapp vorrebbero proteggere questi file con una password. Nel dettaglio, secondo quanto emerge dalla beta, in fase di salvataggio dei backup gli utenti avranno modo di scegliere una parola chiave di almeno 8 caratteri, la quale verrà richiesta in caso di ripristino a seguito di una nuova installazione dell’app.

Gli archivi diverranno inviolabili nel caso in cui hacker o le autorità dovessero avere in mano il cloud dei proprietari.