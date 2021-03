Tommaso Zorzi, arriva la smentita: fan dispiaciuti – FOTO

Arriva la smentita dell’influencer milanese, Tommaso Zorzi. L’ex gieffino racconta come stanno realmente le cose

Continuano a circolare voci sulla futura carriera televisiva di Tommaso Zorzi, vincitore dell’ultima edizione del “Grande Fratello Vip” condotta dal direttore di Chi, Alfonso Signorini.

Dopo la sua uscita dalla casa più spiata d’Italia, l’influencer milanese aveva ottenuto una proposta da Mediaset che l’avrebbe visto impegnato in un trio con le cantanti Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini nelle vesti di opinionista a partire dal 15 marzo all “Isola dei Famosi”. A volere la sua presenza in studio, la conduttrice Ilary Blasi. Zorzi ha però deciso di rifiutare la proposta per dedicarsi un po’ a se stesso dopo i 169 giorni trascorsi al GF Vip.

Questa volta si parlava invece di una sua partecipazione ad “Amici”, programma in onda sempre sull’ammiraglia Mediaset e condotto dall’amatissima Maria De Filippi, nel ruolo di giudice. Nulla di vero dopo le smentite arrivate dal diretto interessato.

Zorzi smentisce la sua partecipazione ad “Amici” nelle vesti di giudice

Erano solo voci di corridoio quelle sulla presunta partecipazione di Tommaso Zorzi nel “Talent Show” della De Filippi. La smentita è arrivata dal diretto interessato in una Stories sulla sua pagina Instagram.

L’influencer ha così informato i suoi fans: “Magari mi avessero chiamato a fare il giudice di ‘Amici’. Sono ancora in attesa di fare le fotocopie che, per carità, andrebbe sempre bene. Stagista per sempre!”, ha voluto in questo modo ironizzare il 25enne milanese.

Intanto i fans erano convintissimi della sua partecipazione ad “Amici” vista l’assenza dell’ex gieffino in altri programmi televisivi, tra cui quelli della D’Urso. Difatti, nei giorni scorsi aleggiava un’indiscrezione secondo la quale, a causa di una clausola Mediaset, i personaggi impegnati con la De Filippi non potrebbero arrivare dalla D’Urso.

Le smentite voci di Tommaso Zorzi hanno dunque deluso i fans che tanto lo volevano impegnato al più presto in un nuovo programma televisivo.