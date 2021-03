Un ragazzo di ventiquattro anni ha minacciato la sua ex fidanzata appena ventenne. L’uomo è stato trovato nei pressi di un distributore di carburante con una tanica in mano, aveva anche un grosso coltello.

È successo a Statte, comune della provincia di Taranto, in Puglia. Qui i carabinieri hanno tratto in arresto un uomo del posto. Il ventiquattrenne, pregiudicato e nullafacente, è stato responsabile di atti persecutori e intimidatori nei confronti della sua ex fidanzata di appena venti anni.

Il giovane, secondo le prime ricostruzioni fatte attenendosi alla denuncia effettuata dalla ragazza, avrebbe minacciato la donna di sfigurarle il viso con l’acido e di darle fuoco se non avesse ripreso la relazione con lui.

La ragazza non ha ceduto dinanzi alle minacce, anzi, è riuscita a reagire. E così armata di coraggio si è recata alla stazione di polizia dove ha raccontato tutto nel minimo dettaglio.

Taranto, minaccia l’ex fidanzata: arrestato 24enne

L’uomo di 24 anni residente a Statte, comune in provincia di Taranto, in Puglia, è stato bloccato nei pressi della Stazione carburanti ENI con una tanica in mano. Il giovane era pronto a mettere subito in atto il suo folle progetto criminale.

Oltre alla tanica di benzina, il ventiquattrenne è stato anche trovato in possesso di un grosso coltello a serramanico posto sotto sequestro. L’arrestato al momento si trova nel carcere di Taranto.