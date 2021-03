Royal Family, sconvolgente annuncio in queste ore: è finita! La Regina Elisabetta ha deciso di chiudere ogni tipo di rapporto dopo gli ultimi giorni

Le vicende che riguardano la Royal Family stanno interessando il mondo intero in questi giorni. L’intervista rilasciata da Meghan Markle ad Oprah Winfrey ha segnato una rottura definitiva con i parenti di Harry, ricalcando quanto avvenuto una trentina di anni fa con Lady Diana. Le accuse di razzismo e di freddezza da parte della Regina Elisabetta e del Principe Carlo nei confronti del secondo genito reale, non sono passate inosservate e hanno sconvolto i rapporti in gioco.

“Spero si sia trattato solo di una domanda stupida da parte di qualcuno“. Ha commentato Thomas Markle, il padre di Meghan, intervenendo alla trasmissione Good Morning Britain su ITV. L’aspetto del colore del piccolo Archie è stata una mazzata durissima da digerire e ha svelato degli scheletri nell’armadio che in pochi potevano immaginarsi. Una risposta definitiva da parte della Regina e dei suoi sudditi ancora non è arrivata, ma l’umore di sicuro non è dei migliori. Le ombre gettate su Buckingham Palace non fanno bene, specie in un momento delicato come questo della pandemia.

Royal Family, sconvolgente annuncio in queste ore: rottura totale con Meghan e Harry

La rottura affonda le radici allo scorso anno e alla decisione di Meghan e Harry di partire per Los Angeles e di crescere Archie lontano da Londra. La loro scelta di vivere una vita “normale” lontana dagli obblighi reali, non è andata giù alla Regina Elisabetta.

In un’intervista recente la stessa Markle ha ammesso che i rapporti erano diventati talmente tesi da portarla a pensare al suicidio.

“Mi vergognavo di doverlo ammettere con Harry. Sapevo che se non l’avessi detto, l’avrei fatto. Semplicemente non volevo più continuare a vivere in quelle condizioni”.

Dopo le parole rilasciate nella trasmissione di Oprah, e andate in onda in Inghilterra nella serata di lunedì, ora per la coppia di ex eredi le strade reali sono sbarrate. La loro vita continuerà presumibilmente negli Stati Uniti, con un indirizzo completamente diverso rispetto a quanto pianificato dalla Royal Family. Chissà cosa avrebbe pensato Lady Diana…