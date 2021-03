Rosalinda Cannavò, il suo gesto sorprende tutti: fan in visibilio – FOTO

Arriva un gesto inaspettato dall’ex gieffina del “Grande Fratello Vip”, Rosalinda Cannavò: fans senza parole

Continua a tenere i fans con il fiato sospeso l’amicizia turbolenta tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, entrambe ex concorrenti dell’ultima edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini.

Proprio adesso che sembrava tutto finito tra le due gieffine dopo le ultime dichiarazioni fatte anche dall’attrice ospite a “Live Non è la D’Urso”, arriva il gesto che lascia tutti senza parole. La Cannavò ha deciso di postare nelle sue Stories un collage di foto con la bellissima modella. Quattro scatti in cui le due (ex)amiche abbracciate e sorridenti si guardano intensamente negli occhi.

Il gesto della Cannavò arrivato in un giorno particola per Dayane Mello

Il gesto dell’attrice, ex Adua Del Vesco, è arrivato in una giornata particolare per la bellissima Modella. Difatti sarebbe stato oggi il compleanno di Lucas, fratello di Dayane, che ha perso tragicamente la vita in un incidente stradale lo scorso due febbraio quando la povera ragazza era ancora una concorrente del FG Vip.

La Canavò ha così deciso di mettere da parte ogni risentimento e di far sentire a Dayane tutto il suo affetto e la vicinanza in questa giornata sicuramente difficile per l’ex gieffina. Rosalinda ha voluto inoltre condividere nelle sue Stories di Instagram, un post pubblicato dalla bellissima modella in cui ricorda suo fratello con le note di Eros Ramazzotti “Sta passando novembre”, dove ha scritto: “Oggi più che mai tutti stretti a te!”.

Ma nella Stories che l’ex Adua Del Vesco ha dedicato alla sua compagna del GF Vip, ha scritto: “Ti vorrei abbracciare come ho sempre fatto… Lasciare indietro quello che non serve!”. Queste le parole che hanno commosso i fans di entrambe, parole che lasciano pensare ad un probabile riavvicinamento tra le due gieffine e che hanno visto ancora una volta fare un passo avanti da Rosalinda.

Non ci resa dunque che attendere come il rapporto di amicizia tra le due evolverà. Intanto nell’ultima intervista rilasciata alla D’Urso, Rosalinda ha raccontato che ha viaggiato con Dayane senza rivolgersi la parola. Vedremo se questo nuovo gesto dell’attrice getterà le basi per una nuova amicizia fondata sul rispetto e l’affetto reciproco.