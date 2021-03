Regina Elisabetta, bufera a Buckingham Palace: in arrivo drastica decisione

Bufera a Buckingham Palace: a breve potrebbe arrivare un’importante decisione dalla regina Elisabetta

A seguito della clamorosa intervista dei duchi del Sussex, Harry e Meghan, ad Oprah Winfrey, si è scatenato il putiferio intorno alla casa reale. Ad inveire contro i due è stata la commentatrice Clare Forges sul Times che ha sentenziato: “Hanno voluto bruciare ogni ponte con la famiglia reale. Ora devono pagare: la Regina gli tolga subito i titoli reali. Harry e Meghan non possono continuare a godere dei privilegi della casa regnante mentre ci gettano su del fango. Il problema non è affatto il razzismo contro i due, ma il loro ego e la loro auto-commiserazione”.

Da Buckingham Palace è molto difficile che arrivino commenti, perché la linea della regina Elisabetta è quella di ‘non spiegare’. Inoltre, la donna al momento è alle prese con il ricovero del marito 99enne.

Ad ogni modo, tornando all’intervista, Harry e Meghan non si sono per niente risparmiati le accuse nei confronti della casa reale. Quella più grave ha riguardato il razzismo: un membro della famiglia avrebbe espresso preoccupazioni sul fatto che il primogenito, il piccolo Archie, fosse ‘scuro’.

“Non riveleremo mai chi sia, sarebbe troppo doloroso per tutti”, spiegano i due duchi. “Quando mia moglie veniva attaccata dai tabloid – precisa Harry – con articoli razzisti, nessuno ha mosso un dito nella Casa Reale per proteggerla”. Un’ombra infamante per tutta la corona.

Razzismo a corte, non è stata la Regina Elisabetta

Secondo quanto riferito da Chris Ship, colui che sa tutto della casa reale, non si sarebbe trattato né della regina e né del principe Filippo per quel che riguarda i commenti razzisti. “Si tratta di una conversazione che Harry ha avuto con i membri della sua famiglia”, ha spiegato.

Potrebbe essere stato uno tra il principe Carlo, cioè suo padre, o il fratello William. Non si esclude siano state le mogli.