Paolo Bonolis e la figlia Silvia: “Ha ancora problemi di salute” 

Paolo Bonolis torna in Tv con ‘Avanti un altro’, ma nel suo cuore c’è sempre una sofferenza relativa alla figlia Silvia. Perché anche i Vip, proprio come tutti noi, si portano nel quotidiano sofferenze comuni e problemi in famiglia. Così l’amatissimo conduttore ne ha parlato quest’oggi ai microfoni de Il Messaggero, evidenziando l’amore per la figlia ma al contempo anche la grossa preoccupazione per il suo stato di salute.

Paolo Bonolis e la sofferenza per la figlia

Nata con un problema al cuore che l’ha portata a subire un intervento chirurgica appena nata, quest’operazione ha poi comportato anche problemi al suo iter di crescita. “La cosa più pesante della mia vita? Le problematiche di nostra figlia Silvia: a 18 anni il problema persiste, anche se con il suo sorriso è più facile affrontarlo”, ammette il 59enne.

La giovane è da anni alle prese con un lungo percorso di riabilitazione tra fisioterapia e logopedia, appuntamenti che le hanno portato un miglioramento effettivo anche se le problematiche appunto persistono. Ma ciò non significa che la giovane non viva, anzi: “Le voglio tanto bene – continua Bonolis -. Silvia è una bimba bellissima, molto solare e che ha preso parte alle Special Olympics vincendo l’argento nel lancio della palla e l’oro nei 10 metri piani assistiti”.